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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

وقف رحلات العمرة في هذا الشهر| حقيقة إلغاء زيارة بيت الله الحرام.. وهذا حكم المطالبة بإيقافها عامًا

حقيقة ايقاف رحلات
حقيقة ايقاف رحلات العمرة

وقف رحلات العمرة .. انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد بقيام شركات السياحة بإلغاء رحلات العمرة لشهر فبراير، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات من قبل البعض عن السبب وراء وقف رحلات العمرة في شهر فبراير المقبل.

حقيقة وقف رحلات العمرة

ونفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الأخبار التي تفيد قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، وأكدت الغرفة أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن شركات السياحة منتظمة في تنظيم رحلات العمرة والقيام بدورها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة.

وأوضحت الغرفة في بيانها، أن العمل يسير بشكل طبيعي في إنهاء الشركات إجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة، وإنها لم تتلق أية اشعارات أو طلبات من أي من الشركات بوقف رحلات العمرة على الإطلاق.

قانون البوابة المصرية للعمرة

وأشارت الغرفة في بيانها، أنها بدأت التواصل مع شركات الطيران لتحديد طاقتها التشغيلية خلال موسم الذروة، خاصة لشهري شعبان ورمضان، وتلقي طلبات الشركات السياحية للعمل طبقا للطاقة التشغيلية لشركات الطيران، وذلك منعا للزحام بالمطارات في السفر والعودة.

كما أنها بدأت التنسيق مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات للتأكيد على تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة ومواجهة أية أنشطة للسفر تخالف هذا القانون، وأكدت أن مثل تلك الأخبار تثير بلبلة وارتباك يؤثران في موسم العمرة ويؤثر بالسلب كذلك على حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة مع شركات السياحة المصرية.

حكم المطالبة بوقف العمرة

وخلال الأيام الماضية، أثار الإعلامي خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج "مع خيري" المُذاع عبر فضائية "المحور"، جدلًا واسعًا عقب دعوته بوقف أداء العمرة للمصريين لمدة عام، وذلك لتوفير العملة الصعبة، لتصبح هذه الدعوي في مرمي الانتقادات وذلك لتمسك المصريين بأداء العمرة.


 وأوضح الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس الفتوى الأسبق بالأزهر، حكم المطالبة بوقف العمرة أو تأجيلها، وأوضح الأطرش إن العمرة سنة مؤكدة، وبعض الفقهاء يقولون أن العمرة واجبة استنادا لقوله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة".

وعقب الدكتور عبد الحميد الأطرش، أن بدلًا من ابعاد الناس عن العمرة والطاعة فلنتركهم يؤدونها، وأن القادر عليها ينبغي عليه أن يسارع، فلربما وهو يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فى هذه الأماكن الطاهرة يدعو الله وتكون ساعة إجابة".

المطالبة بوقف العمرة لمدة عام

وطالب الإعلامي خيري رمضان بوقف أداء العمرة لمدة عام، وذلك لتوفير العملة الصعبة، عبر برنامجه التليفزيوني "مع خيري" المُذاع عبر فضائية "المحور"، وقال الإعلامي خيري رمضان إن مصر من أكثر الدول التي يؤدي مواطنوها فريضة الحج.

وتابع خيري رمضان: "تقريبا بيسافر من عندنا سواء سياحي أو قرعة حوالي 60 ألف شخص كل موسم، وتكلفة أداء 60 ألف شخص فريضة الحج سنويًا يصل إلى 100 مليون دولار، بينما متوسط عدد المصريين الذين يؤدون العمرة سنويًا 500 ألف شخص، وهناك تكلفة حج تصل إلى مليون جنيه".
 

وعقب: "الحج مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا، ومرة في العمر وفيه ناس بتسافر عشرين مرة، العمرة مرة واللي قادر يروح مرتين، لكن لما تكون بلدي في أزمة حقيقية لازم أقول هوقف العمرة لمدة سنة مش هتروح النار لو معملتش عمرة حتى لو مت".
 
واسترسل: "الحج يكون في أضيق الحدود لمن لم يحج من قبل، لأن هذه الإجراءات توفر عملة صعبة لبلدي، لأنني بتكلم في حدود 300 مليون دولار سنوياً بيخروجوا من مصر". 

عمرة شهر رمضان

وعلي جانب أخر، ترأس الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، اجتماع اللجنة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمرة والحج.

وناقشت اللجنة مؤشرات أداء العمرة والقدوم والمغادرة والأعمال والخدمات المقدمة للمعتمرين، كذلك المستهدفات والتوقعات للمرحلة المقبلة لموسم العمرة وخطط تقديم الخدمات خلال شهر رمضان المبارك، الهادفة لتمكين ضيوف الرحمن من آداء شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة، كما استعرضت اللجنة ترتيبات إعداد خطة موسم حج 1445هـ والجدول الزمني للتخطيط ورفع جاهزية الخدمات والمتابعة.

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