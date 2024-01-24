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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رافضو ترامب.. أعضاء الحزب الجمهوري يواجهون الواقع بعد انتخابات نيو هامبشاير

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

اعترف الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين لم يؤيدوا الرئيس السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن فوزه في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير يجعله المرشح المحتمل للحزب الجمهوري.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، يعد هذا الفوز ضربة للسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا متزايدة من كبار الجمهوريين في الكونجرس للخروج من طريق ترامب.

وقال جون ثون، عضو الأقلية في مجلس الشيوخ (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا)، الذي دعم سابقًا السيناتور تيم سكوت، إن ترامب في "موقع قيادي" و"يبدو بالتأكيد" مثل المرشح المحتمل للحزب الجمهوري.

وأضاف السيناتور ميت رومني (جمهوري من ولاية يوتا): "أعتقد أن نيكي هيلي أدارت حملة انتخابية جيدة للغاية... لكن من الواضح جدًا أن دونالد ترامب سيكون المرشح".

من جانبها، قالت السيناتور شيلي مور كابيتو (من فرجينيا الغربية): "يبدو أن ترامب وصل.. إنه نصر كبير له".

وذكر السيناتور راند بول (جمهوري من ولاية كنتاكي): "أعتقد، بشكل أساسي، أن الانتخابات التمهيدية قد انتهت الآن".

فيما قالت السيناتور سوزان كولينز (جمهورية من ولاية مين) إنه "من السابق لأوانه القول" ما إذا كان هو المرشح المفترض.

وفاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيوهامبشير.

وقالت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، اليوم الأربعاء، إن حصول ترامب على ترشيح الجمهوريين يعني فوز الرئيس جو بايدن بولاية ثانية.

ووفقًا لقناة “الحرة” الأمريكية، اعترفت هيلي بالخسارة، وهنأت ترامب بالفوز في نيوهامشير قائلة: "السباق لم ينته بعد".

وحسب وكالة "فرانس برس"، سعت هيلي إلى تحذير الناخبين الجمهوريين من منافسها ترامب بعد أن هزمها في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، معترفة بالخسارة، قائلة إن ترشيح الرئيس الأمريكي السابق سيعني فوز جو بايدن في نوفمبر المقبل بولاية ثانية.

وأوضحت في حفل مراقبة بنيو هامبشاير أن "أسوأ سر في السياسة هو مدى رغبة الديمقراطيين في خوض الانتخابات ضد دونالد ترامب"، لافتة إلى أن ترشيح الرئيس السابق هو فوز لبايدن.

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