جمال الزهيري يطالب بإقالة "فيتوريا" ويوضح الأسباب

طالب الناقد الرياضي جمال الزهيري بإقالة المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم روي فيتوريا، بسبب التغيرات الخاطئة وتشكيلة الفريق واختيارات لعيبة بعيدة عن مستواها.

وأضاف الزهيري في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن فيتوريا لديه شخصية أو رؤية واضحة عمن يمثل المنتخب لمباراة بعينها فضلا عن تأثره بوسائل التواصل الاجتماعي وبمن حوله.

وأوضح الناقد الرياضي جمال الزهيري أن المنتخب يجب أن يكون متوازن هجوميا ودفاعيا وأن اهم جزء في الفريق خط الدفاع والذي يبدأ من خط الوسط.

