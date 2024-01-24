إعلامي : فكر اليساريين والإسلاميين عجينة واحدة.. ولا يعتمد على التنافسية| فيديو

أكد الكاتب والإعلامي خالد البري، أن الحركات الدينية لديهم مشكلة وطنية في التعامل مع الفرقاء داخل الوطن، مشددًا على أن حماس لها تاريخ من الاقتتال والاغتيال مع حركة فتح.

حماس تعي أنها غ ير منتصرة في هذه الحرب

وأوضح "البري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لفظ المقاومة لفظ عصري ولم يكن موجودا في القرون الوسطى ولا يتفق مع سلوك ومصطلحات الحركات المتطرفة المسلحة، ولابد أن يكون هناك فهم للإطار الأخلاقي.

وأضاف أن الذهنية وفكر اليساريين والإسلاميين واحدة ولا تعتمد التنافسية، موضحًا أن اليساريين والإسلاميين عجينة واحدة لديهم إعلاء للموت، مؤكدًا أن حماس تعي أنها غير منتصرة في هذه الحرب، مشددًا على أنه يخشى أحيانا أن نخضع لما تروجه "حماس" من أفكار تخص انتصاراتها رغم ما نراه من قتل ودمار.

