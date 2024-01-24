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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث حركة فتح: المخطط الإسرائيلي يستهدف مستقبل وجود الشعب الفلسطيني |فيديو

غزة
غزة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن المخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية تكشّف منذ أن اعتلى الائتلاف اليميني المتطرف سدة الحكم في دولة الاحتلال، وبدأوا يتحدثون صراحة عن مشروعات الاستيطان والضم والتهجير للوصول في النهاية إلى وهم "إسرائيل الكبرى".

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ هذه المعركة، التي سمّاها اليوم بشكل واضح بأنها معركة الاستقلال الثانية، وأنها حرب وجود، يستهدفون من خلالها الشعب الفلسطيني، وبالتالي سارت لهم معركة مصير لأنها تستهدف مستقبل وجود الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المخطط هو صهيوني يميني تلمودي المحكوم بعقلية يمينية يعودون فيها، حتى الموجودون داخل مؤسسة الحكم، يعودون لرجال دين، وبالتالي يذهبون إلى تديين الصراع، لذلك المعركة على كل الجبهات وكل ما هو فلسطيني.

 

 يتم اعتقالهم

وأشار إلى أنه في غزة أصبح المخطط واضحًا على شكل مجازر إبادة جماعية وتدمير لكل ما هو حي، وفي الضفة هناك عدوان على كل المدن والقرى والمخيمات والمسجد الأقصى، وتصعيد في عملية الاستيطان واعتداء وتنكيل متواصل على الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، بجانب التنكيل بمن يتم اعتقالهم وأهاليهم.

حركة فتح المخطط الإسرائيلي الضفة الغربية الائتلاف اليميني مشروعات الاستيطان

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