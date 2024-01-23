حركة فتح: دولة الاحتلال تنظر للفلسطيني على أنه أقل من إنسان

علق ديمتري دلياني ، عضو حركة فتح، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع .

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" مصر دولة قوية ثابتة لديها جيش قوي وتعيش حالة من إعادة البناء ربما مؤلمة قليلة أو كثيرا لكنها ترى آخر النفق والنور".

وأضاف:" دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيت أساسا فكريا على قاعدة تنظر إلى الفلسطيني على أنه أقل من إنسان، وتسحب كل مقومات الإنسانية من الفلسطيني وتشبهه بما هو أقل من ذلك، بدليل أن كل الأطروحات التي لها سوق سياسي في شارع دولة الاحتلال الإسرائيلي جميعها مبنية على إدامة القمع والاحتلال والسيطرة على الشعب الفلسطيني.

وتابع:" "من منظور منطقي خارج تأثير هذه القواعد العنصرية التي سمحت ببناء مجتمع عنصري بحد ذاته، فنجد من هم في الولايات المتحدة من صهاينة يقولون إن هذا المسار سيؤدي إلى نهاية دولة الاحتلال، وهذه الأصوات بدأت تعلو وتقول إن حل الدولتين هو خير حام لدولة الاحتلال.

وأشار إلى أن مصر تمثل خطرا أساسيا للفكر اليميني المتطرف الذي يدعو ويعمل على التوسع والإبادة وإحلال المستوطنين بدلا من أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفت أنه من حولها وتحديدا دولة الاحتلال ترى أن مصر تعيش هذه الحالة وترى النور في نهاية النفق وهو ما لا يريده أن تصل لهذا النور سواء من خلال جهات معادية لمصر أو أجندات سياسية تحبط وتقلل من حقيقة سيطرة مصر على الحدود.