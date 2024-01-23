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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: إدارة بايدن لا تتوقع أن تغادر إسرائيل غزة سريعا

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن، أن واشنطن لا تتوقع أن تغادر إسرائيل قطاع غزة سريعا.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترى أن إنشاء منطقة عازلة في غزة قد يصل إلى حد ضم أراض، وهو انتهاك للقانون الدولي.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، ذكرت اليوم الثلاثاء، أن هناك مخاوف من أن تؤدي حرب طويلة الأمد إلى سلسلة تكاليف مؤلمة بما في ذلك مقتل الرهائن ومئات الجنود.

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وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن “حرب طويلة الأمد قد تؤدي لضربة قاضية للاقتصاد وكارثة استراتيجية تتمثل في صراع مع إدارة بايدن”.

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