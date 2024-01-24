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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منى زكي تحتفل مع أحمد حلمي بعرض رحلة 404 .. صور

منى زكي
منى زكي

احتفلت الفنانة منى زكي مساء الأربعاء بعرض أحدث أفلامها رحلة 404 بحضور أحمد حلمي، مدحت العدل، الكاتب تامر حبيب، المخرج مجدي أحمد على،  وعدد من صناع العمل.


فيلم رحلة  404 يتم عرضه في السينمات المصرية ٢٥ يناير وفي العالم العربي ١ فبراير القادم ، ويظهر التيزر ملامح من قصة الفيلم التي تدور حول غادة التي  قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

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هذه هي التساؤلات التي فرضها السيناريست محمد رجاء من خلال سيناريو الفيلم الذي حصل على جائزة "ساويرس"عن فئة شباب الأدباء وكتاب السيناريو عام 2015، وقال "انتشرت أكثر من قصة حول أحداث الفيلم، وفي الحقيقة لا اريد الافصاح عنها حتى يشاهده الجمهور قريبا، بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار، ومع فريق عمل متميز من الإنتاج والإخراج للتمثيل الذين حولوا هذا الحلم لحقيقة ملموسة.

‎وعلي الجانب الآخر أكد هاني خليفة مخرج الفيلم بأن رحلة 404  هو حكاية لم تحكى من قبل على الشاشة ، وهو من أجمل السيناريوهات التي كتبها السيناريست محمد رجاء، وكان التعاون الأول بينهما قبل أن يقدما معا العديد من الأعمال، وأشار خليفة " أعتقد أن من سيشاهد الفيلم سيجد نفسه متورطاً في قصته، ولا يمكن أن يتوقع الأحداث، كما إنني سعيد بالعمل مع منى زكي مرة أخري بعد أن قدمنا معا فيلم سهر الليالي فلقد تمنيت أن يتكرر التعاون بيننا دوماً، فهي ممثلة تشعر بالسعادة وأنت تعمل معها، بسبب موهبتها المتفردة. 


بينما أكدت منى زكي بطلة العمل "سعيدة بالرحلة الطويلة التي قمت بها مع هذا الفيلم الذي أحبه بشدة، فهي بالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض على وقت تصوير مسلسل "آسيا" تحديدا في عام 2013، قبل حصوله على الجائزة ولكن لانشغالي بالعديد من الأعمال لم يكن مقدرا لي تقديمه، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول . من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة

العرض الخاص لفيلم رحلة 404
العرض الخاص لفيلم رحلة 404
العرض الخاص لفيلم رحلة 404
العرض الخاص لفيلم رحلة 404
العرض الخاص لفيلم رحلة 404
العرض الخاص لفيلم رحلة 404
العرض الخاص لفيلم رحلة 404
العرض الخاص لفيلم رحلة 404
العرض الخاص لفيلم رحلة 404
العرض الخاص لفيلم رحلة 404
العرض الخاص لفيلم رحلة 404
العرض الخاص لفيلم رحلة 404
أحمد حلمى الفنانة منى زكي المخرج مجدى أحمد ساويرس عارفة عبدالرسول

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