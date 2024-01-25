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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: ثورة 30 يونيو تصحيح لـ 25 يناير|فيديو

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إسرائيل استثمرت ما يحدث في الدول العربية خلال فترة الربيع العربي لصالحها.

ثورة 30 يونيو 2013 مكملة لثورة 25 يناير 2011 

وأضاف " إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أنه تحدث في شهادته بمحاكمة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بأن جماعة الإخوان لا تؤمن بفكرة الأوطان ولها فكرها الخاص بعودة الخلافة المزعومة.

وأوضح  إبراهيم عيسى، أنه خلال شهادته تحدث بأن الشعب المصري قام بثورة في يناير 2011 ولم تكتمل حيث فقدت البوصلة، مشددًا على أن هذه الثورة لم تنجح لأن العصابة سرقتها من الشعب، متابعًا: "ثورة 30 يونيو 2013 مكملة لثورة 25 يناير 2011 وتصحيحًا لها"، منوهًا بان أحداث يناير عام 2011 صنفت كـ"ثورة" بنص الدستور.


 

إسرائيل الدول العربية مبارك الشعب المصري الثورة

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