سمير راغب: هدف إٍسرائيل غير المعلن هو جعل غزة غير صالحة للحياة

اكد العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن هدف إسرائيل غير المعلن هو جعل غزة غير صالحة للحياة، مستنكرا من ردود الفعل الدولية رغم تكرار إسرائيل جرائمها في غزة بمدينة خان يونس.

واضاف راغب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية أم بي سي مصر، تقديم الأعلامي شريف عامر، ان الجميع منتظر الرأي العام ضد إسرائيل، فالهدف الرئيسي هو جعل غزة غير صالحة للحياة وتعيد تدمير اهداف قام بتميرها من قبل.

وتابع: ان العمليات الإجرامية مستمرة بخان يونس وعلى التوازي فإن الشمال وصل للمرحلة الثالثة ورجع للمرحلة الثانية لما بها من عمليات كثيفة وتعتمد بشكل كبير على القوات أكثر من النيران.