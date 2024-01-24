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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود: الوضع بمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس كارثي

صدى البلد

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الوضع بمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس "كارثي ولا يُوصف".

وأضافت أطباء بلا حدود، أن القصف العنيف بمحيط مجمع ناصر بخان يونس يعيق عمل فرقنا وأعداد المرضى تفوق طاقته الاستيعابية.

ومن جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنذ ظهر اليوم يفرض منع التجول الكامل، وسط استمرار اطلاق النار والقصف العنيف في محيط المستشفى، عدا عن اقتراب الآليات العسكرية الإسرائيلية من جميع الاتجاهات.

وأضافت الجمعية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أنه "‎في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، يحظر الاحتلال الحركة بشكل كامل بما فيها حركة مركبات الإسعاف".

وعبّرت الجمعية عن بالغ قلقها على سلامة طواقمها العاملة في مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والجرحى وآلاف النازحين الذين لجأوا الى المستشفى ومقر الجمعية باعتبارهما ملاذا آمنا لهم.

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