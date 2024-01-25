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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتلتيك بلباو يطيح ببرشلونة من كأس ملك إسبانيا ويتأهل لنصف النهائي

بلباو
بلباو

حقق أتلتيك بيلباو الانتصار على برشلونة، بنتجية 4-2، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الفريق الباسكي "سان ماميس".

سجل لبيلباو جوركا جوروزيتا وأوهيان سانسيت وإينياكي ويليامز ونيكو ويليامز في الدقائق 1 و49 و(105+2) و(120+1)، بينما سجل لبرشلونة ليفاندوفسكي ولامين يامال في الدقائق 26 و32.

بدأت المباراة بضغط قوي من أصحاب الأرض، ونجح جوركا جوروزيتا في تسجيل الهدف الأول بعد 36 ثانية فقط من انطلاق المباراة، إذ صوب آريس كرة اصطدمت بالدفاع لتصل أمام جوروزيتا ووضعها في الشباك.

ولم يظهر لاعبو برشلونة أي ردة فعل، حيث لم يخلق الفريق الكتالوني أي خطورة حقيقية في الربع ساعة الأولى.

وتعرض أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر لبرشلونة لإصابة عضلية، وقرر تشافي هيرنانديز المدير الفني الدفع بالشاب هيكتور فورت بدلا منه في الدقيقة 23.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في إضافة هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26، فمن هجمة سريعة لبرشلونة، وصلت الكرة أمام المدافع يوري الذي حاول تشتيت الكرة لكنها اصطدمت بليفاندوفسكي لتسكن شباك الفريق الباسكي.

وسريعًا ما أضاف الشاب لامين يامال الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 32، إذ انطلق بسرعة كبيرة على الطرف الأيمن، وسدد قذيفة أرضية أسفل يمين الحارس جولن أجيريزابالا.

وحاول ليفاندوفسكي من فرصتين، الأولى تسديدة داخل المنطقة، والثانية كرة رأسية لكن الحارس تصدى ببراعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح أويهان سانسيت في تسجيل الهدف الثاني لأتلتيك بيلباو، إذ تلقى كرة عرضية من نيكو ويليامز وارتقى وسدد بالرأس في الشباك، في الدقيقة 49.

وصوب نيكو ويليامز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى المرمى في الدقيقة 62.

ومرر ليفاندوفسكي كرة للامين يامال الذي انطلق وحاول المرور من الحارس جولن أجيريزابالا لكنه فشل في الدقيقة 65.

وكاد نيكو ويليامز أن يخطف الهدف الثالث لبيلباو، بتصويبة صاروخية لامست القائم في الدقيقة 73.

واستمرت المحاولات من كلا الطرفين دون أي خطورة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

ونجح البديل إينياكي ويليامز في خطف الهدف الثالث لأتلتيك بيلباو في الدقيقة (105+2)، إذ تلقى تمريرة في العمق، وسدد أسفل يمين الحارس إينياكي بينيا.

وواصل الفريق الباسكي الضغط، حتى نجح في إضافة الهدف الرابع بأقدام نيكو ويليامز الذي صوب كرة صاروخية من داخل المنطقة، أقصى  يمين الحارس إينياكي بينيا، في الدقيقة (120+1)، ليعبر بيلباو للدور نصف النهائي.

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