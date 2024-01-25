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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

باريس وسط البلد.. تعرف على مخطط الحكومة لإزالة الغبار عن القاهرة التاريخية|القصة الكاملة

تطوير منطقة وسط القاهرة
تطوير منطقة وسط القاهرة

تعمل الدولة المصرية بكل جهد على تطوير منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، من خلال تشييد أبراج ضخمة متنوعة الاستخدامات وتحويل مجمع التحرير إلى فندق ضخم.

منطقة وسط القاهرة 

مخطط تجديد وسط القاهرة

وفي هذا الإطار، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يضع اللمسات الأخيرة على مخطط رئيسي لتجديد وسط القاهرة التاريخي، بعد أن انتقل جانب كبير من الوزارات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، وإنه يأمل في البدء في المشروع في غضون أشهر.

وصممت منطقة وسط القاهرة على غرار باريس في ستينيات القرن التاسع عشر وتزخر بالمباني الأنيقة لكنها تشكو سوء الحال، وخضع الكثير منها للتأميم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وتُركت دون صيانة.

وسيطر الصندوق بالفعل على ثلاثة عقارات رئيسية في وسط القاهرة، وانتقلت إليه ملكية 11 مبنى وزاريا سابقا بمرسوم نُشر هذا الأسبوع في الجريدة الرسمية.

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ويشرف أيضا على المحفظة العقارية لشركة مصر القابضة للتأمين، التي تضم نحو 100 مبنى شيد معظمها قبل الحرب العالمية الثانية.

وقال سليمان لوكالة “رويترز” إن المخطط يشمل الحي الحكومي الواقع على الطرف الجنوبي لوسط المدينة ويتضمن خططا لحركة المرور وعمليات مسح للمناطق وخططا لإعادة استخدام مبانٍ مختلفة لأغراض أخرى، وسيجتذب الصندوق شركات خاصة لامتلاك وتمويل عقارات كثيرة منها.

وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومستشاران دوليان يساعدون في إعداد هذه الخطة، لافتا إلى أن الخطة ستظهر "خلال الأسابيع المقبلة".

الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

أهمية الحفاظ على الطرز المعمارية

انتقل جزء كبير من الحكومة في الأشهر الماضية إلى وزارات ومكاتب في العاصمة الجديدة الأنيقة التي يجري بناؤها على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة.

ويتوقع الصندوق الاستحواذ على مبانٍ حكومية سابقة كثيرة إما لبيعها أو إدارتها نيابة عن الحكومة أو تسليمها إلى مطورين من القطاع الخاص مقابل الحصول على حصة ملكية أقلية في المشروعات.

وقال سليمان: "تم إخلاء بعض المباني بالفعل، لكن هناك خطة تعبئة للانتقال إلى مواقع مركزة لمن يقيمون ولا ينتقلون إلى العاصمة الجديدة".

وستعمل الخطة على كبح بعض الأنشطة، مثل المستودعات والتخزين وستشجع أنشطة أخرى مثل السياحة.

وتشترط الخطة الحفاظ على الطرز المعمارية في نظام التصاريح، وتوفير مناطق للمشاة في عطلة نهاية الأسبوع وإنشاء مواقف للسيارات في مكان المباني الأقل جمالا.

النصف الأول من هذا العام

وأضاف سليمان أن العمل الميداني سيبدأ على الأرجح في النصف الأول من هذا العام، وتابع: "انتهينا من العمل على الورق، ومن الآن فصاعدا سترون التنفيذ على الأرض”.

يذكر أن العقارات الثلاثة التي تم إخلاؤها واستلمها الصندوق هي مبنى:

  • مجمع التحرير.
  • مجمع وزارة الداخلية.
  •  قطعة أرض شاغرة تطل على نهر النيل كان يشغلها ذات يوم مقر الحزب الوطني الديمقراطي السابق.

وستستخدم المباني الثلاثة في أغراض متعددة من بينها مساحات مكتبية وشقق سكنية ولأغراض الترفيه والضيافة، والعمل في بناء مجمع التحرير يجري في هيكله الخارجي الآن بعد العمل فيه من الداخل.

وسط القاهرة 

مزايا من الناحية الحضارية

وسيعلن عن مقترح للقطعة التي كان يشعلها مقر الحزب الوطني الديمقراطي سابقا بمجرد الحصول على التصاريح، ولم يستبعد سليمان الفكرة التي أشارت إليها تقارير عن احتمال بناء ناطحة سحاب هناك.

ويجري تحويل مجمع وزارة الداخلية السابق المترامي الأطراف إلى مجمع أعمال للشركات الناشئة ولأغراض السياحة.

وقال سليمان إن المشروع سيشمل فندق موكسي ذي ثلاثة نجوم تابع لمجموعة ماريوت، وهو الأول من نوعه في مصر.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن تطوير منطقة وسط البلد يعود على البلاد بمزايا من الناحية الحضارية.

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وأضاف حسان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التطوير يواكب التغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، معقبا: “فبعد أن ظلت منطقة “وسط البلد” تعاني على مدى كبيرة من الزمن من الإهمال، وجاءت الآن التغيرات الجديدة التي تساعد في إقامة بنية تحتية قوية جدا للشركات الناشئة، وبالتالي تساعد في زيادة التنمية الاقتصادية”.

وتابع: “مصر تسعى أن تكون “وسط البلد” حاضنة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وفي حال شرعت مصر في هذا فسوف تكون في مركز متقدم، على مستوى العالم من حيث المدن التي تحتضن شركات ناشئة”.

 الدكتور الحسين حسان
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