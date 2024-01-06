ننشر فيديو انهيار سور عمارة بـ وسط البلد وتحطم 7 سيارات

ينشر موقع صدى البلد مجموعة من الفيديوهات لموقع انهيار سور عقار سكني بمنطقة وسط القاهرة منذ قليل مما تسبب في اصابة شخص وتحطم ٧ سيارات كانت متوقفة بجوار السور ، وتم نقل المصاب الي المستشفي لاسعافه وتولت النيابة التحقيق .

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تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغاً بانهيار سور عقار سكني بدائرة القسم ووجود تلفيات بعدد من السيارات مع إصابة شخص.

علي الفور هرعت فرق الانقاذ وأجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتم نقل المصاب للمستشفي وتبين تحطم ٧ سيارات نتيجة انهيار السور وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق https://fb.watch/ppc6wPzIxy/?mibextid=Nif5oz

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