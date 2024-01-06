بعد 14سنة زواج.. تطالب زوجها بـ10آلاف جنيه أمام محكمة الأسرة والسبب غريب

تقدمت زوجة بدعوى نفقة فرش وغطاء ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته فيها بهجرها وأطفالها طوال شهور والامتناع عن سداد مصروفات -فرش وغطاء- قامت بشرائها لأطفالها الثلاثة خلال الشهرين الماضيين.

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قالت الزوجة في دعواها أمام المحكمة «زوجى دمر حياتى وشهر بسمعتى وأصر على إلحاق الأذى بي، 15 سنة أعيش فى عذاب برفقة زوجى بسبب بخله، فكنت أجبره على سداد النفقات بأعجوبة بسبب اعتياده على التعدى على بالضرب وطردى من منزلى، ليقوم بهجرى نهائيًا ويرفض سداد حقوق أولاده، وامتنع عن تنفيذ كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا».

وأضافت الزوجة «حاولت الحصول على الطلاق للضرر منه ولكنه حاول عرقلة الدعوى لى باتهامات كيدية بأن الإساءة من جانبى، رغم ما ألحقه بى من ضرر وإصابات بخلاف امتناعه عن رعايتنا رغم ما يتقاضاه من أموال تصل لمئات الآلاف سنويًا، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما شكوته لعائلته كاد أن يقضى على بعد أن أنهال على ضربا، زوجى قرر أن يسطو على حقوقى ويحرمنى وأولاده من أمواله، ورفض رؤية أولاده، لأعيش فى عذاب، وأنا ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات، بخلاف دعوى النشوز المقامة ضدي».

وأكد الزوج ردًا على اتهامات زوجته التي وصفها بالكيدية قائلًا: «زوجتى قابلت كل ما فعلته لها خلال سنوات زواجنا بالحجود وخططت للانتقام منى، وتفننت فى الإساءة لى، وعندما تصديت لعنفها هددتنى بالسجن ولاحقتنى بدعوى طلاق، وليس أمامنا سوى المحاكم لتفصل بيننا».

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إذا امتنع الزوج عن إحضار الفرش والغطاء للزوجة بعد أن بلي ما استعمل منه، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء لها لما كان من شأن ذلك إرهاق الزوجات بالالتحاق إلي القضاء كل فترة من الزمن للمطالبة ببدل الفرش والغطاء، فقد جري القضاء علي مبلغ يسير شهرياً بدل فرش وغطاء يضاف إلي نفقة الزوجية.