العائلة خلصت..الحزن يخيم على سقارة لمصرع أب وبناته والأم وطفلتها بالنفس الأخير

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء المتوفين في الحادث الذي شهدته منطقة سقارة بمدينة البدرشين، ومصرع أب وبناته الثلاث وإصابة الأم وابنتها داخل منزلهم إثر حريق هائل.

وأسماء المتوفين كالتالي : جميل رمضان نصر بدر، اميره جميل رمضان بدر، نرمين جميل رمضان بدر، بسمله جميل رمضان بدر، والدفنة عقب خروج الجثامين من المستشفى ويتم تشيعها من مسجد السيوفي.

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التحريات كشفت عن حدوث تسرب غاز أودى بحياة الأربعة متأثرين باختناقهم بالغاز والدخان، وتخضع الأم ذات الـ40 سنة للعناية الفائقة لسوء حالتها الصحية وابنتها (ياسمين 11 سنة) تحت الملاحظة مع إيداع الجثامين ثلاجة المستشفى.

الحريق أسفر عن مصرع كل من: جميل رمضان عبد الكريم 45 سنة وبناته (أميرة 17 سنة) و(نرمين 11 سنة) و(بسملة 5 سنوات) وأصيبت الأم سحر عبد الرحمن كامل والابنة "ياسمين" وتخضعان للعلاج.

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البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية سقارة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات تمكنت من اخماد الحريق وتبين وجود اسرة كاملة داخل الشقة زوجين و٤ بنات تبين مصرع الأب و٣ من بناته واصابة الام والابنة الرابعة باختناق، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.