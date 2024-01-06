عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العائلة خلصت..الحزن يخيم على سقارة لمصرع أب وبناته والأم وطفلتها بالنفس الأخير

بالأسماء.. مصرع أب
بالأسماء.. مصرع أب وبناته الثلاث في مأساة سقارة

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء المتوفين في الحادث الذي شهدته منطقة سقارة بمدينة البدرشين، ومصرع أب وبناته الثلاث وإصابة الأم وابنتها داخل منزلهم إثر حريق هائل. 

وأسماء المتوفين كالتالي : جميل رمضان نصر بدر، اميره جميل رمضان بدر، نرمين جميل رمضان بدر، بسمله جميل رمضان بدر، والدفنة عقب خروج الجثامين من المستشفى ويتم تشيعها من مسجد السيوفي.

اقرأ أيضًا :

txt

ضربته لحد ما عمته.. رجل يشكو سوء معاملة زوجته أمام محكمة الأسرة

txt

هل الشقة من حق الزوجة.. وكيف تتمكن منها؟.. أنت تسأل والقانون يجيب

txt

مناسبة عزيزة على أقباط مصر.. رئيس قضايا الدولة يهنىء البابا تواضروس بعيد الميلاد

txt

رئيس النيابة الإدارية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

 

التحريات كشفت عن حدوث تسرب غاز أودى بحياة الأربعة متأثرين باختناقهم بالغاز والدخان، وتخضع الأم ذات الـ40 سنة للعناية الفائقة لسوء حالتها الصحية وابنتها (ياسمين 11 سنة) تحت الملاحظة مع إيداع الجثامين ثلاجة المستشفى.

الحريق أسفر عن مصرع كل من: جميل رمضان عبد الكريم 45 سنة وبناته (أميرة 17 سنة) و(نرمين 11 سنة) و(بسملة 5 سنوات) وأصيبت الأم سحر عبد الرحمن كامل والابنة "ياسمين" وتخضعان للعلاج.

اقرأ أيضًا : 

txt

حريق داخل مصنع للأقمشة في النزهة.. اعرف السبب وقرار جهات التحقيق

txt

الأسبوع الأخير| اعرف مواعيد التقدم لوظيفة معاون بالنيابة الإدارية

txt

رسوم تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي الجديدة ..صور

txt

ننشر اسماء الجامعات التي سيجري لخريجيها اختبارات النيابة الإدارية

txt

عام الخير والسعادة.. وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

txt

رابط مسابقة النيابة الإدارية للتعرف على الشروط والأماكن لدفعة 2023

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية سقارة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات تمكنت من اخماد الحريق وتبين وجود اسرة كاملة داخل الشقة زوجين و٤ بنات تبين مصرع الأب و٣ من بناته واصابة الام والابنة الرابعة باختناق، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

حريق حريق منزل وفيات مصابين سقارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدن وبلدات في الضفة الغربية‎

فيتوريا يصدم جماهير الكرة المصرية قبل انطلاق أمم افريقيا.. ماذا قال؟

العائلة خلصت..الحزن يخيم على سقارة لمصرع أب وبناته والأم وطفلتها بالنفس الأخير

نقابة الصحفيين: قرعة وحدات مشروع "جنة القاهرة الجديدة" الأربعاء 10 يناير

إبراهيم سعيد يهاجم رضا عبد العال: جماهير الأهلي هي اللي عملتك

سمير صبري: مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ