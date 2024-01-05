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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر اسماء الجامعات التي سيجري لخريجيها اختبارات النيابة الإدارية

صدى البلد

اعلنت النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية  بدفعة 2023علي أن تبدأ  يوم السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا

للجامعات الاتية:

القاهرة - بنها - الزقازيق - أزهر طنطا - طنطا أزهر دمنهور- أزهر تفهنا - حلوان - أزهر الفيوم - الإسكندرية - المنصورة -بنى سويف - أزهر أسيوط - عين شمس - دمياط - بورسعيد المنوفية شبين الكوم - السادات بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - ميدان النجدة

وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به و التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم وضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم و بدون التليفون المحمول وارتداء الكمامة  والإستعلام عن كل التفاصيل من خلال الرابط التالي 

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate

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