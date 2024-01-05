حريق داخل مصنع للأقمشة في النزهة.. اعرف السبب وقرار جهات التحقيق

قررت جهات التحقيق سرعة ارسال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة نشوب حريق داخل مصنع للأقمشة بمنطقة النزهة.

جاء ذلك لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، بالإضافة إلى حصر الخسائر الناجمة عن الحريق، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

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تمت السيطرة على حريق شب داخل مصنع أقمشة بمنطقة النزهة، واخماد النيران واجراء عمليات التبريد قبل امتداد الحريق إلى المباني المجاورة، حيث لم تقع خسائر فى الأرواح.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت على الفور إلى مكان الحادث وأجرت المعاينة الأولية لموقع الحريق، للوقف على أسباب اندلاع النيران للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، وأصدرت قرارها المتقدم.

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وعلى جانب آخر، شب حريق هائل اليوم باحدى الشقق بقرية بمنية النصر بمحافظة الدقهلية وجار تحرير محضر يالواقعة .

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنزل الصبري محمد ابو المعاطي ٥٠ عاما مقيم برمبال القديمه وذلك بسبب ماس كهربائي .

توجهت سيارات الاطفاء الى مكان البلاغ و وبمساعدة للاهالى حتى تم اخماد الحريق دون خسائر فى الارواح ودون اصابات.

كما انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان الحريق وتبين ان الشقة احترقت بالكامل وان الخسائر ماديه فقط وليست بشرية.

وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.