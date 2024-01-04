عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هل الشقة من حق الزوجة.. وكيف تتمكن منها؟.. أنت تسأل والقانون يجيب

هل الشقة من حق الزوجة؟
هل الشقة من حق الزوجة؟ وكيف تتمكن منها؟

تساؤلات كثيرة من الزوجات عن حقوقهن في التمكين من شقة الزوجية، ويجيب قانون الأحوال الشخصية على تلك التساؤلات بعد أن نص على أن للزوجة حقا في التمكين من مسكن الزوجية في حالة طرد الزوج لها أو الطلاق، وتم تسهيل الإجراءات المتبعة وتمكين الزوجة خلال 30 يوما من مسكن الزوجية

اقرأ أيضًا :

txt

آثار عنف على الباب.. ننشر تقرير المعاينة لحريق شقة دار السلام

txt

ننشر تفاصيل تقرير إدارة فحص الحرائق في اشتعال في شقة دار السلام

txt

مفاجأة يكشفها تحليل المخدرات في اتهام عامل بإشعال النار في مسكن ربة منزل

txt

كلب شرس.. تحديد جلسة الحكم على المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة

وهناك عدد من الإجراءات تمكن الزوجة من مسكن الزوجية، وهذه الإجراءات كالتالي : 

1- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.

2- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية، مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صورة من إيصال مرافق، سواء كان كهرباء أو غازا أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.

4- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.

5- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.

6- إرسال الأوراق إلى المحامي العام لشؤون الأسرة.

7- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.

8- إذا كان هناك طلاق رسمي يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.

9- مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يوما.

اقرأ أيضًا :

txt

مناسبة عزيزة على أقباط مصر.. رئيس قضايا الدولة يهنىء البابا تواضروس بعيد الميلاد

txt

رئيس النيابة الإدارية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

txt

رسوم جديدة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي.. تعرف عليها

txt

محاكمة أنوش من يوتيوب للحبس.. بدأت بالدولارات وانتهت بـ 3 سنوات

txt

9 يناير.. أولى جلسات محاكمة عامل أشعل النار في شقة دار السلام

txt

خلافات بين عامل ونجل صاحبة الشقة.. أقوال الشهود في حريق عقار دار السلام

وبعد صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانها يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين.

- تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام

- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين والتنفيذ

- الذهاب في الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية

زوج زوجة محكمة الاسرة امتناع الزوجة عن تمكين زوجها خطوات تمكين مسكن الزوجية دعوي تمكين مسكن الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

ترشيحاتنا

هل الشقة من حق الزوجة.. وكيف تتمكن منها؟.. أنت تسأل والقانون يجيب

تحول جديد.. مفاجأة بشأن استعدادات الجيش الأمريكي لضرب الحوثيين

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل كاملة

السيطرة على حريق التهم مصنعا مغلقا بمدينة السلام

مفاجأة.. الأهلي يغلق ملف لاعب إنبي| تفاصيل

غلق شارع صلاح الدين.. نداء عاجل من الجيش الإسرائيلي إلى سكان غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعر صادم.. شاهد | فستان بلقيس في رأس السنة

جمال شعبان يكشف الوصايا العشر للتخلص من الكرش نهائيا

على الهواء.. الذباب يتسبب في ورطة لـ مذيع كويتي

ظهور صادم لـ عمرو سعد عبر إنستجرام .. شاهد

فيديو

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ