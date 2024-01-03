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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة أنوش من يوتيوب للحبس.. بدأت بالدولارات وانتهت بـ 3 سنوات

أنوش
أنوش

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، بعد قليل، الحكم في الاستئناف المقدم من "نبوية. ج"، المعروفة باسم صاحبة قناة "يوميات أنوش"، على حكم حبسها 3 سنوات.

وجاءت الاتهامات الموجهة إليها لتقديمها فيديوهات خادشة للحياء العام وممارسة الأعمال المنزلية بملابس فاضحة على قناتها على “يوتيوب”.

وعاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، المتهمة بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك بعد أن وجهت لها تهمة التحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت المتهمة باستئناف على حكم حبسها أمام محكمة مستأنف الاقتصادية، التى بدأت في نظر الاستئناف تمهيدا للحكم فيها.

وكشف أمر إحالة كل من "نبوية. ج"، وهى محبوسة، و"ع. م" و"أ. م"، لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 قامت المتهمة الأولى التي تقيم فى منطقة المعصرة، ببث ونشر فيديوهات وصور خادشة للحياء عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستجرام، تحت اسم "يوميات أنوش أبسط خلق الله"، والتي أظهرت خلالها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

وأضاف أمر إحالة المتهمة قيامها بإتيان أفعال علانية فاضحة ومخلة للحياء العام واستخدام مفاتنة وعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية بهدف الإغراء واثارة الغرائز، وإدارة قنوات وحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم المعاقب عليها قانونا، وبث الفيديوهات المخلة لزيادة عدد مشاهدات المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على مبالغ مالية وصلت الى 100 دولار في اليوم الواحد، واعترفت المتهمة بأنها لجأت إلى بث الصور والفيديوهات على مواقع التواصل لزيادة أعداد المشاهدة بعد طلاقها من زوجها ووفاة ابنتها.

انوش التحريض علي الفسق صاحبة قناة يوميات أنوش قناة يوميات أنوش محكمة الاقتصادية بالقاهرة مواقع التواصل الاجتماعي

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