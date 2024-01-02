آثار عنف على الباب.. ننشر تقرير المعاينة لحريق شقة دار السلام

ثبت بتقرير المعاينة الخاص بالنيابة العامة للشقة التي أضرم فيها النار من قبل العامل المتهم في دار السلام وجود آثار عنف بباب الشقة كما تبين وجود آثار حريق بمختلف أنحاء الشقة.

اقرأ أيضًا :

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13046 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام المقيدة برقم 2151 لسنة 2023 كلي حلوان تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية قيام المتهم «أحمد ي»، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بوضع المار عمدًا في المسكن الخاص بالمجني عليه «منى .ع» المملوك للمجني عليها «هاجر .م» .

وأضافت التحقيقات أن المتهم أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب محتويات المسكن فأضرمت النيران به وأحرز أداة «قداحة»، بدون مسوغ قانوني ذو ضرورة حرفية أو شخصية.

اقرأ أيضًا :

وباستدعاء «منى .ع»، 61 سنة، ربة منزل، للاستماع إلى أقوالها أمام النيابة شاهدت أنه حال تواجدها خارج مسكنها ورد إليها اتصال هاتفي من جارتها، مفاده إبلاغها بقيام المتهم بإضرام النيران بمسكنها وأردفت أنه على أثر خلافات سابقة فيما بين نجلها وبين المتهم قام المتهم بإضرام النيران بداخل الشقة محل سكنها مما نجم عنه تلفيات بمحتويات المسكن.

كشف تحليل المخدرات الخاص بالمتهم إيجابية تعاطيه الحشيش وإقراره بالتحقيقات بتعاطيه الحشيش.

ثبت بتقرير إدارة فحص آثار الحرائق والمفرقعات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة على الشقة محل الواقعة حيث تبين وجود آثار عنف تشير لفتحه عنوة مما يشير إلى تم فتح الباب قبل نشوب الحريق لوجود آثار ترسبات كربونية كما تبين أن الحريق بدأ وتركز بثلاث مناطق مناطق بداية للحريق منفصلة عن بعضها البعض ومن كل منطقة على حدة إمتدت النيران لتشمل باقي المحتويات التي شملها الحريق.

وأضاف التقرير أن الحريق نشب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو قداحة مشتعلة أو ما شابه ذلك بمحتويات مناطق بداية الحريق السهلة الاشتعال كل على حدة وفي هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور إيصال المصدر الحراري ليحدث الحريق بالحالة التي وجد عليها ولا يمكن وصول المصدر الحراري إلا ممن تواجد بداخل الشقة.