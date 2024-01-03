عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رسوم جديدة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي.. تعرف عليها

الشهر العقاري
الشهر العقاري

بدأت مصلحة الشهر العقاري في فرض رسوم جديدة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي بداية من الأول من يناير 2024، حيث يتم تطبيق رسوم جديدة على عقود التسجيل الخاصة ببيع السيارات سواء الأجرة أو الملاكي أو الموتوسيكلات والنقل والمقطورات والجرارات والأتوبيسات والميكروباصات.

مفاجأة في جريمة المعصرة.. حارس العقار يكشف لغز زيارة المجهولين والفتاة العشرينية

تفاصيل مثيرة في جريمة المعصرة.. لغز العشرينية والعلاقة المحرمة بمقـ.تل مالك شركة أسمدة

رسوم جديدة على عقود بيع السيارات

وجاءت الرسوم الجديدة المُطبقة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي على كل مرتادي الشهر العقاري بمختلف فروعه لتسجيل بيع أي مركبة، وتوضع الرسوم على حسب موديل السيارة وسنة صناعتها والسليندر، وإن كانت أجرة فعلى على حسب أعداد الركاب.

اقرأ أيضا: جريمة هزت القاهرة.. محاسب ينهي حياة والدته والسبب صادم | القصة الكاملة

اقرأ أيضا: أهلها صعبوا عليا.. القصة الكاملة لـ سيدة هددت أرملة وائل الإبراشي

اقرأ أيضا: القصة الكاملة لـ جريمة دار السلام.. أمها شافتها بتتفرج على العيب قتلتها

اقرأ أيضا: الخيانة طريق إلى الخلع.. قصة 3 سيدات مع عشيقات أزواجهن

يحتوي الجدول الخاص برسوم تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي على رسوم توقيع العقد، ورسوم العقد، ورسوم إدارية، وبعد توقيع العقد يتم إخطار إدارة المرور بذلك الأمر، فتتمكن الإدارة من نقل رخصة السيارة باسم المشتري بدلا من اسم البائع، وتوضع الرسوم على حسب قيمة شراء السيارة التي يتم تسجيلها في الشهر العقاري.

رسوم عقود بيع السيارات
رسوم عقود بيع السيارات

وأوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن قرار زيادة رسوم جديدة على عقود تسجيل بيع السيارات الأجرة والملاكي والموتوسيكلات والنقل والمقطورات والجرارات والأتوبيسات والميكروباصات، بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، بدأ تطبيقه مع بداية العام الجديد 2024.

وقال «سعد» إن الرسوم الجديدة خاصة بتسعيرة نقل ملكية وبيع السيارات بالشهر العقاري، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر سلبًا على سوق السيارات، موضحا أن رسوم نقل ملكية وعقود بيع السيارات بالشهر العقاري زادت من 5% إلى 10%، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يخص السيارات الجديدة فقط.

وبيَّن أن هذه الرسوم تدفع عند نقل ملكية السيارة من شخص إلى آخر بمصلحة الشهر العقاري، نافيًا أن تكون الزيادة 5 أضعاف كما تردد، ويتم تحديد الرسوم على حسب موديل السيارة المراد تسجيلها.

عقود بيع السيارات الرسوم الجديدة السيارات الأجرة رخصة السيارة مصلحة الشهر العقارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها.. ردده وأنت في سريرك

موضوعات متعلقة

محاكمة أنوش من يوتيوب للحبس.. بدأت بالدولارات وانتهت بـ 3 سنوات

9 يناير.. أولى جلسات محاكمة عامل أشعل النار في شقة دار السلام

خلافات بين عامل ونجل صاحبة الشقة.. أقوال الشهود في حريق عقار دار السلام

آثار عنف على الباب.. ننشر تقرير المعاينة لحريق شقة دار السلام

ننشر تفاصيل تقرير إدارة فحص الحرائق في اشتعال في شقة دار السلام

مفاجأة يكشفها تحليل المخدرات في اتهام عامل بإشعال النار في مسكن ربة منزل

كلب شرس.. تحديد جلسة الحكم على المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة

تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة الشقق لـ 17 يناير

ترشيحاتنا

النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس»|صور

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

لأول مرة منذ 70 عاما.. بدء أطول إضراب للأطباء في بريطانيا

شركاء الوطن.. رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد| صور

اللواء محمد إبراهيم الدويري: التحرك المصري تجاه غزة اتسم بثبات المحددات والمبادئ

مصدر مصري رفيع المستوى: لا غنى عن وساطة مصر في أزمة غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟

القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بانقطاع شبكية العين.. من هم

فيديو

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ