رسوم جديدة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي.. تعرف عليها

بدأت مصلحة الشهر العقاري في فرض رسوم جديدة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي بداية من الأول من يناير 2024، حيث يتم تطبيق رسوم جديدة على عقود التسجيل الخاصة ببيع السيارات سواء الأجرة أو الملاكي أو الموتوسيكلات والنقل والمقطورات والجرارات والأتوبيسات والميكروباصات.

رسوم جديدة على عقود بيع السيارات

وجاءت الرسوم الجديدة المُطبقة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي على كل مرتادي الشهر العقاري بمختلف فروعه لتسجيل بيع أي مركبة، وتوضع الرسوم على حسب موديل السيارة وسنة صناعتها والسليندر، وإن كانت أجرة فعلى على حسب أعداد الركاب.

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يحتوي الجدول الخاص برسوم تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي على رسوم توقيع العقد، ورسوم العقد، ورسوم إدارية، وبعد توقيع العقد يتم إخطار إدارة المرور بذلك الأمر، فتتمكن الإدارة من نقل رخصة السيارة باسم المشتري بدلا من اسم البائع، وتوضع الرسوم على حسب قيمة شراء السيارة التي يتم تسجيلها في الشهر العقاري.

رسوم عقود بيع السيارات

رسوم عقود بيع السيارات

وأوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن قرار زيادة رسوم جديدة على عقود تسجيل بيع السيارات الأجرة والملاكي والموتوسيكلات والنقل والمقطورات والجرارات والأتوبيسات والميكروباصات، بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، بدأ تطبيقه مع بداية العام الجديد 2024.

وقال «سعد» إن الرسوم الجديدة خاصة بتسعيرة نقل ملكية وبيع السيارات بالشهر العقاري، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر سلبًا على سوق السيارات، موضحا أن رسوم نقل ملكية وعقود بيع السيارات بالشهر العقاري زادت من 5% إلى 10%، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يخص السيارات الجديدة فقط.

وبيَّن أن هذه الرسوم تدفع عند نقل ملكية السيارة من شخص إلى آخر بمصلحة الشهر العقاري، نافيًا أن تكون الزيادة 5 أضعاف كما تردد، ويتم تحديد الرسوم على حسب موديل السيارة المراد تسجيلها.