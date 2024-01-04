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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

النيابة الادارية
النيابة الادارية

تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع الأخوات والأخوة المسيحيين في كل أرجاء مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفي ذات السياق تقدم رئيس النيابة الإدارية بأرق التهاني وخالص الأمنيات القلبية لجميع  السيدات والسادة الزملاء الأجلاء المسيحيين أعضاء النيابة الإدارية، والعاملين بالجهاز الإداري بها، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على شعب مصر العظيم بأَسرِهِ بكل سلام ومحبة؛ لتظل بلادنا الحبيبة مصر نسيجًا واحدًا متماسكًا ومترابطًا، ووطنًا حاضنًا لكل الرسالات السماوية.

هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس النيابة الادارية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس بابا الإسكندرية

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