رسوم تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي الجديدة ..صور

بدأت مصلحة الشهر العقاري في فرض رسوم جديدة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي بداية من الأول من يناير 2024، حيث يتم تطبيق رسوم جديدة على عقود التسجيل الخاصة ببيع السيارات سواء الأجرة أو الملاكي أو الموتوسيكلات والنقل والمقطورات والجرارات والأتوبيسات والميكروباصات

وجاءت الرسوم الجديدة المُطبقة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي على كل مرتادي الشهر العقاري بمختلف فروعه لتسجيل بيع أي مركبة، وتوضع الرسوم على حسب موديل السيارة وسنة صناعتها والسليندر، وإن كانت أجرة فعلى على حسب أعداد الركاب

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