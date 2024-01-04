رابط مسابقة النيابة الإدارية للتعرف على الشروط والأماكن لدفعة 2023

اعلنت النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بدفعة 2023علي أن تبدأ يوم السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا

للجامعات الاتية:

القاهرة - بنها - الزقازيق - أزهر طنطا - طنطا أزهر دمنهور- أزهر تفهنا - حلوان - أزهر الفيوم - الإسكندرية - المنصورة -بنى سويف - أزهر أسيوط - عين شمس - دمياط - بورسعيد المنوفية شبين الكوم - السادات بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - ميدان النجدة

وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به و التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم وضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم و بدون التليفون المحمول وارتداء الكمامة والإستعلام عن كل التفاصيل من خلال الرابط التالي

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate