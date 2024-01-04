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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربته لحد ما عمته.. رجل يشكو سوء معاملة زوجته أمام محكمة الأسرة

صرخة زوج أمام محكمة
صرخة زوج أمام محكمة الأسرة.. الزوجة المفترية ضربته

«ضربته لحد ما عمته».. تعبير يتردد على لسان المواطنين في حالة وصف شدة الاعتداء على الأشخاص بالضرب مع وجود مبالغة في هذا التعبير، ولكن الغريب أن هذا حدث لـ زوج مسكين تقدم بدعوى بعد أن فقد الرؤية بعينه اليمنى بسبب ضرب زوجته له بقطعة حديدية على رأسه، بعد أن اتفقت وأشقاؤها على إلحاق الضرر به وإيذائه.

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وتزعمت الزوجة أشقاءها لطرد زوجها من منزله، وأصبح يقيم لدى والدته بعد رفضهم تمكينه من الدخول لشقة الزوجية، فلم يجد سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بالجيزة، رافعًا دعوى نشوز ضد زوجته، ودعوى أخرى لحبسها بعد تسببها فى إصابته بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدم بها لمحكمة الجنح.

وقال الزوج، فى جنحة الضرب التي تقدم بها بعدما أفضت إلى عاهة مستديمة، «صبرت 13 سنة على عنف زوجتى، وفى النهاية انتهى زواجنا بكارثة تعديها عليّ بالضرب المبرح، وتسببها لى بإصابات خطيرة فقد الرؤية على أثرها بعينى اليمنى، وبالرغم ما ألحقته بى من خسائر رفضت رد حقوقى واستولت على منزلى ومتعلقاتى الخاصة، رأيت ما لا يتحمله بشر مؤخرًا بسبب عنف عائلة زوجتى وتحريضهم لها لسرقة أموالى، لتلاحقنى بدعوى تبديد رغم أن ممتلكاتى بحوزتها، وقدمت شهادة الشهود والمستندات الرسمية لإثبات تعسفها فى حقي».

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وأضاف الزوج في دعواه، «لاحقتنى بدعوى طلاق، رغم أن الإساءة من جانبها، لينتهى زواجنا بسبب طمعها فى وضع يدها على أموالى، وأصبحت أعيش فى جحيم وأنا مهدد لإجبارى على سداد مبالغ مالية كبيرة لها وتهديدها لى مستخدمة أطفالى لابتزازي، ولم أجد سوى محكمة الأسرة لإنقاذي من مأساتي».

النشوز من الكوارث التي تهدد مصير ومستقبل الأسرة المصرية وتهددها بالانهيار، خاصة مع انتشار هذه الظاهرة بكثرة فى مجتمعنا، لجهل الكثير من الأزواج والزوجات بحقوق كل منهما على الآخر..

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد.. كل ما يتعلق بالنشوز شرعًا وقانونًا:

النشوز من الناحية الفقهية

النشوز الفقهى هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردير: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله.

 

ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لا سبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء فى روح البيان: "هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن، ثم صارت بعد ذلك، لا تجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل"، وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتى طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة، فلم تعد كذلك، أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه، وبلا ضرورة.

نشوز الزوج

نشوز الزوج، له صور كثيرة، فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التى سبق أن ذكرناها وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التى يعيش فيها.

 

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