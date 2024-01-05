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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأسبوع الأخير| اعرف مواعيد التقدم لوظيفة معاون بالنيابة الإدارية

صدى البلد

يَبدأ اعتباراً من غدٍ السبت الموافق ٦ / ١ / ٢٠٢٤، الأسبوع الأخير لإجراءات سَحب وتقديم ملفات المتقدمين لِشَغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة من دفعة ٢٠٢٣، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني.

 

حيث يكون جدول المواعيد المخصصة لكل جامعة على النحو التالي:

السبت ٦ / ١ : جامعة أسيوط
الأحد ٧ / ١ : عطلة رسمية
الاثنين ٨ / ١ : جامعة جنوب الوادي
الثلاثاء ٩ / ١: جامعة الأزهر "فرع القاهرة، وفرع المنصورة"
الأربعاء ١٠ / ١: الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، كلية الشرطة، جامعة فاروس، جامعة الأزهر فرع الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
الخميس ١١ / ١: جامعة سوهاج

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.  

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

 

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/74376491122440/?mibextid=cr9u03

 

 

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":


https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

 

النيابة الإدارية وظيفة معاون معاون نيابة إدارية كليات الحقوق والشريعة والقانون

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