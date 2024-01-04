عام الخير والسعادة.. وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، في المقر البابوي بالقاهرة، المستشار عمر مروان- وزير العدل، الذي قدم التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد.

وقدم وزير العدل التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على أقباط مصر والعالم بالخير والسعادة وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، الشكر لوزير العدل، متمنيًا له دوام التوفيق.

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