في دقائق.. تعرف على طرق تقديم بلاغ أمام النيابة الإدارية

حددت هيئة النيابة الإدارية عدة وسائل إلكترونية لتقديم الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات وفساد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

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وتتمثل طرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيا في :

1-إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 16117.

2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني [email protected] على أن يراعي لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.

3-من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.

4-يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

وفي هذا السياق تؤكد النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.

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وعلى جانب آخر، اعلنت النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بدفعة 2023علي أن تبدأ غدًا السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا

للجامعات الاتية:

القاهرة - بنها - الزقازيق - أزهر طنطا - طنطا أزهر دمنهور- أزهر تفهنا - حلوان - أزهر الفيوم - الإسكندرية - المنصورة -بنى سويف - أزهر أسيوط - عين شمس - دمياط - بورسعيد المنوفية شبين الكوم - السادات بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - ميدان النجدة

وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به و التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم وضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم وبدون التليفون المحمول وارتداء الكمامة والإستعلام عن كل التفاصيل من خلال الرابط التالي:

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate