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رئيس التحرير
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حوادث

وزير العدل والغضبان يتفقدان عددا من المنشآت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد| صور

وزير العدل ومحافظ
وزير العدل ومحافظ بورسعيد خلال تفقد المصانع

تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد برفقة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ورؤساء مجالس إدارات الشركات الصناعية.

وتابع وزير العدل ومحافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات، كما تابعا معدلات الإنتاج والتصدير، وتفقدا الأقسام المختلفة بالمصنع، واستمعا لشرح عن مراحل إنتاج إطارات السيارات داخل المصنع، للوقوف على تجربة المصنع الرائدة في مجال إنتاج إطارات السيارات، حيث يعد مصنع بيراميدز من الكيانات الصناعية العملاقة التي تصدر للعديد من دول العالم وتوفر الآلاف من فرص العمل، ويحقق معدلات إنتاجية عالية ، ويساهم فى دعم الاقتصاد المحلى.

وأشاد وزير العدل بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع إطارات السيارات الذى يعتبر من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد.

كما تفقد الوزير والمحافظ ، مصنع إنتاج البطانيات بالجنوب، وأشاد محافظ بورسعيد ووزير العدل بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع الذى يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة

وشملت الجولة ايضا،  تفقد مصنع إيدج للملابس الجاهزة، واستعرض مسئولو الشركة تقريرا حول نشأة الشركة و عدد العمالة و معدلات الإنتاج والتصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة،  وخلال جولته بالمصنع.

وأجرى وزير العدل ومحافظ بورسعيد أحاديث ودية مع عدد من العاملين والعاملات بالمصنع، واستفسر عن رواتبهم و أوضاعهم بالمصنع،  مؤكدين على أهمية توفير سبل الراحة والدعم للعاملين بالشركات الصناعات،  لاستمرار عجلة التنمية والنهضة المنشودة.

يذكر أن محافظ بورسعيد و وزير العدل، تفقدا سير العمل في عدد من المنشآت القضائية، وعدد من المنشآت الصناعية، ضمن زيارة المستشار عمر مروان لمحافظة بورسعيد اليوم.

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