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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أصاب مواطن وحطم 7سيارات.. شاهد عيان يكشف سبب انهيار سور وسط البلد

بعد إصابة مواطن وتحطم
بعد إصابة مواطن وتحطم 7 سيارات.. شاهد عيان يكشف عن سبب غريب

ينشر موقع صدى البلد شهادات شهود العيان في واقعة انهيار سور عقار سكني بمنطقة وسط القاهرة ما تسبب في إصابة شخص وتحطيم ٧ سيارات كانت متوقفة بجوار السور ، وتم نقل المصاب الي المستشفي لاسعافه وتولت النيابة التحقيق .

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وقال علاء إبراهيم من سكان منطقة وسط البلد أحد شهود العيان في واقعة انهيار سور عقار سكني بالقاهرة لـ صدى البلد: تفاجئنا عندما وجدنا السور يقع دون تدخل من أحد ووقع على 7 سيارات وقام بتهشيمها ووقع السور على شخص مشرد تحت السور ورجليه اتكسرت مع خلع في كتفه وتم نقله بالإسعاف للمستشفى وسيارات النجدة وصلت لإزالة الحطام من على السيارات.

وأضاف شاهد العيان أن الواقعة حدثت في الواحدة ظهر اليوم والسور قديم موجود منذ 50 سنة، والمكان كان فاتح ورشة سمكرة وتم إغلاق الورشة منذ 25 سنة، وأصحاب الورشة من اليونان وجاء أصحاب السيارات بعد الاتصال بهم بعد أخذ الرخص والبطاقات وتوجهوا بهم للقسم لعمل محاضر بالواقعة.   

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تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغاً بانهيار سور عقار سكني بدائرة القسم ووجود تلفيات بعدد من السيارات مع إصابة شخص.

وهرعت فرق الانقاذ وأجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتم نقل المصاب للمستشفي وتبين تحطم ٧ سيارات نتيجة انهيار السور وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

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