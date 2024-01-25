عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اختتام دورة OSHA لتشريعات السلامة والصحة المهنية في مياه البحيرة

صدى البلد

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات دورة تدريبية مجانية "OSHA" للمهندسين وأخصائي السلامة والصحة المهنية، وهى برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تعريف المشاركين على تشريعات السلامة والصحة المهنية، يأتي هذا التدريب في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد اللواء محمد سعيد نشات، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أهمية الدورة في تعزيز بيئة عمل آمنة ورفع كفاءة العنصر البشري. تضمنت التدريبات تعليم العاملين خطط الطوارئ والتعامل مع الحرائق والاحتياطات الوقائية.

فيما قال الدكتور المهندس روماني داوود حنا رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بشركة أوراسكوم، أن دورة OSHA تعمل على تعريف المشاركين بتشريعات السلامة والصحة المهنية وتسليط الضوء على جوانب متعددة منها، والتعرف على مهمات السلامة للوقاية الشخصية، ويتم تسليط الضوء على الحرائق وكيفية اطفائها، وكيفية التعامل مع السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال، وكذلك بنود سلامة الاوناش، ووسائل الحماية من السقوط، وغيرها من بنود السلامة والصحة المهنية في المؤسسات.

وأعرب  المشاركون في الدورة عن سعادتهم بالتدريب وتمنوا دوام التوفيق، فيما قامت الشركة بتوزيع شهادات OSHA للناجحين، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل الخدمات ودعم جهود تحقيق التنمية الشاملة.

أوراسكوم البحيرة مياة الشرب OSHA القابضة لمياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

ترشيحاتنا

بالأسماء .. مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حريق عقار بالقليوبية

تشبه الضفة الغربية.. موقع بريطاني يكشف خطط إسرائيل لإنشاء قواعد عسكرية بغزة

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بحضور وزير الاتصالات ..تفاصيل الكابل البحري الجديد "كورال بريدج" بين مصر والأردن

الجيش الأوكراني: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ قبالة ساحل شبه جزيرة القرم

خريطة مرورية لسهولة حركتك على الطريق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ