اختتام دورة OSHA لتشريعات السلامة والصحة المهنية في مياه البحيرة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات دورة تدريبية مجانية "OSHA" للمهندسين وأخصائي السلامة والصحة المهنية، وهى برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تعريف المشاركين على تشريعات السلامة والصحة المهنية، يأتي هذا التدريب في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد اللواء محمد سعيد نشات، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أهمية الدورة في تعزيز بيئة عمل آمنة ورفع كفاءة العنصر البشري. تضمنت التدريبات تعليم العاملين خطط الطوارئ والتعامل مع الحرائق والاحتياطات الوقائية.

فيما قال الدكتور المهندس روماني داوود حنا رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بشركة أوراسكوم، أن دورة OSHA تعمل على تعريف المشاركين بتشريعات السلامة والصحة المهنية وتسليط الضوء على جوانب متعددة منها، والتعرف على مهمات السلامة للوقاية الشخصية، ويتم تسليط الضوء على الحرائق وكيفية اطفائها، وكيفية التعامل مع السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال، وكذلك بنود سلامة الاوناش، ووسائل الحماية من السقوط، وغيرها من بنود السلامة والصحة المهنية في المؤسسات.

وأعرب المشاركون في الدورة عن سعادتهم بالتدريب وتمنوا دوام التوفيق، فيما قامت الشركة بتوزيع شهادات OSHA للناجحين، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل الخدمات ودعم جهود تحقيق التنمية الشاملة.