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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل فى مشاجرة بين ربة منزل وصاحب مخبز فى كفر شكر

خبز
خبز

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية مشاجرة بين ربة منزل ونجلها وصاحب مخبز ونجله، بسبب رفض صرف حصة الخبز بموجب البطاقة التموينية المتروكة بالمخبز منذ فترة والمطالبة بأخذ البطاقة وعدم تركها مرة أخرى والذهاب للصرف من أى مخبز آخر بسبب كثرة الانتظار أكثر من ساعتين. وحدثت بينهم مشادة والتعدى بالضرب والعصا على نجل ربة المنزل وإصابته فى وجهه وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد إصابة أدهم ، و ، ج عامل 20 سنة فى مشاجرة مع صاحب مخبز يدعى صلاح . م . م 73 سنة ونجله أ . ص . مقيمين بكفر شكر، بسبب رفضهم صرف الخبز رغم الانتظار والمطالبة أكثر من ساعتين من بطاقة تموبنية بحوزتهم منذ فترة وعدم منحه له للصرف من مخبز آخر. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين حدوث المشاجرة بين الطرفين وتم إستغاثة ربة المنزل ونجلها بالدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر الذى أرسل على الفور مدير إدارة التموين بالمركز والمدينة لحل المشكلة وصرف الخبز للمواطن فورا وعدم ترك بطاقات تموينية بالمخبز تحت أى مسمى واتخاذ مايلزم قانونا. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 753 جنح كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق.

كفر شكر النيابة العامة أمن القليوبية رئيس مركز ومدينة كفر شكر مديرية أمن القليوبية مركز شرطة كفر شكر مديرية أمن القليوبية

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