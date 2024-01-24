صحة القليوبية : إلغاء الإجازات والراحات احتفالا بـ عيد الشرطة و25 يناير

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق محافظة القليوبية فى إحتفالات عيد الشرطة وثورة 25 يناير.



وقال الجزار انه تقرر وقف الإجازات والراحات حتى نهاية الأعياد بالإضافة إلى تواجد مدير المستشفى أو نائبه على مدار 24 ساعة ومضاعفة أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ، والاستقبال، والتأكد من جاهزية كل الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، وخصوصًا في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، والاستقبال، والأطفال المبتسرين بالإضافة إلى تكثيف نوبتجيات هيئة الإسعاف.



كما أكّد على توفير أطباء وفنيين الأقسام المعاونة ( الأشعة - المعمل - بنك الدم).



وأشار إلى أنه تم توفير أكياس الدم بفصائله المختلفة لجميع المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع متابعة العمل على مدار 24 ساعة.