ندب المعمل الجنائي لفحص حريق اندلع فى شقة سكنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص اندلاع حريق شب في سكنية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وذلك لمعرفة سبب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات والاستعلام عن حالة المصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية في عقار مكون من 6 أدوار بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص دون أى خسائر في الأرواح.