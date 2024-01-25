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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة جديدة.. إعلامي يعلن بديل الشناوي في الأهلي

صدى البلد

أكد  إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن هناك اتجاها داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" الأهلي يتحرك لضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إصابة محمد الشناوي التي قد تمتد إلي 6 أشهر ، يعني الموسم بالكامل".

وأضاف:" الأهلي وضع خيارات كثيرة مثل محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي ومنتخب مصر أو محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا أو عودة علي لطفي".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيفتقد محمد الشناوي خلال الأشهر المقبلة بعد الإصابة مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية بخلع فى الكتف.

إبراهيم سعيد ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الانتقالات الشتوية إصابة محمد الشناوي النادي الأهلي

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