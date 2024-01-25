صدمة للأهلاوية.. مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

أكد طارق سليمان، المدرب السابق لحراس مرمى الفريق الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، في مباراة الرأس الأخضر، هي إصابة قوية وستتسبب في غيابه لمدة طويلة.

وقال سليمان خلال مشاركته في برنامج "البريمو" على قناة "تن": "في تقديري، إصابة محمد الشناوي ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أشهر تقريبًا، نتيجة للإصابة بخلع في الكتف".

وأعرب سليمان عن أمله في أن يعود الشناوي سريعًا إلى الملاعب، معبرًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للحارس البارز، ليستأنف مشاركته مع الأهلي ومنتخب مصر في الفترة القادمة.