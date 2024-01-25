عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر في مواجهة قوية أمام تونس بنصف نهائى أمم أفريقيا لليد

صدى البلد

يواجه منتخب مصر  لكرة اليد نظيره التونسى فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس  فى دور نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و تختتم السبت المقبل و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، على أن يلتقى فى نفس الدور الرأس الأخضر مع الجزائر .

تأهل منتخب مصر لكرة اليد  إلى نصف النهائى بعد الفوز فى دور ربع النهائى أول أمس الثلاثاء  على أنجولا بنتيجة 37/25 ، بينما فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 37/24   بنفس الدور .

و تأهل منتخبات مصرو الجزائر و الرأس الأخضر و تونس إلى بطولة العالم 2025 المقبلة و يتبقى حجز بطاقة خامسة من خلال مباريات تحديد المراكز .

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.


و نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز الرابع على التوالى بالفوز على أنجولا فى ربع النهائى ، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات فى ظل الفوز على غينيا بنتيجة 33/15 بأولى مواجهاته بالبطولة فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى  حارس مرمى المنتخب الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة ثم الفوز على الكونغو برازافيل 34/19 فى مباراة شهدت تألق اللاعب مهاب سعيد و زميله أحمد سيسة  و أخيرا على الكاميرون بنتيجة 35/16 ليتأهل متصدرا المجموعة الثانية.

يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل الفوز  برصيد 8 ألقاب، 
أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.

نصف نهائي أمم أفريقيا منتخب مصر لكرة اليد منتخب مصر كأس الأمم الافريقية كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

ضبط 12 تاجر سجائر لبيعهم بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

كاتبة نرويجية: تأثرت بروايات نجيب محفوظ.. والمعاملة في مصر جيدا جدا

مباريات دور الـ16 بكأس إفريقيا.. وهذا موعد لقاء مصر والكونغو

مقترح بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم| رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة زيادة سعر «العيش»

بـ 5.45 مليون دولار.. أغلى سيارة مستعملة في العالم

بعد سقوط عصابة الدولار| تعرف على مصير تجار النقد الأجنبي خارج البنوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ