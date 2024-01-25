مصر في مواجهة قوية أمام تونس بنصف نهائى أمم أفريقيا لليد

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره التونسى فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس فى دور نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و تختتم السبت المقبل و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، على أن يلتقى فى نفس الدور الرأس الأخضر مع الجزائر .

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف النهائى بعد الفوز فى دور ربع النهائى أول أمس الثلاثاء على أنجولا بنتيجة 37/25 ، بينما فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 37/24 بنفس الدور .

و تأهل منتخبات مصرو الجزائر و الرأس الأخضر و تونس إلى بطولة العالم 2025 المقبلة و يتبقى حجز بطاقة خامسة من خلال مباريات تحديد المراكز .

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.



و نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز الرابع على التوالى بالفوز على أنجولا فى ربع النهائى ، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات فى ظل الفوز على غينيا بنتيجة 33/15 بأولى مواجهاته بالبطولة فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى حارس مرمى المنتخب الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة ثم الفوز على الكونغو برازافيل 34/19 فى مباراة شهدت تألق اللاعب مهاب سعيد و زميله أحمد سيسة و أخيرا على الكاميرون بنتيجة 35/16 ليتأهل متصدرا المجموعة الثانية.

يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل الفوز برصيد 8 ألقاب،

أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.