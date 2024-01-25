مباريات دور الـ16 بكأس إفريقيا.. وهذا موعد لقاء مصر والكونغو

انتهى دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وشهدت البطولة حتى الآن العديد من المفاجآت مع خروج منتخبات كبيرة في القارة.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا، حيث حل وصيفًا في المجموعة الثانية. يمكن متابعة مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس.

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا

السبت 27 يناير:

أنجولا ضد ناميبيا - الساعة 7:00 مساءً.

نيجيريا ضد الكاميرون - الساعة 10:00 مساءً.

موعد مباراة مصر ضد الكونغو

مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية ستُقام يوم الأحد، 28 يناير 2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسعودية. كما ستكون الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.