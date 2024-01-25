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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

800 لاعب يشاركون في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج

صدى البلد

قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج التي تقام في نادي طلائع الجيش خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير المقبل تشهد مشاركة 800 لاعب ولاعبة.

ويشارك في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج الاعبين من مواليد 2009 و 2010 و 2011 من مختلف محافظات الجمهورية وسط منافسات قوية بين للاعبين من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على أن بطولة الجمهورية تعد فرصة جيدة للاعبين واللاعبات لتقديم أفضل ما لديهم بهدف تحسين مستواهم الفني استعدادا للبطولات المقبلة خاصة أنها أحد البطولات المؤهلة للانضمام للمنتخب.

ويعد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أكبر اتحاد للألعاب النزالية حيث يصل عدد لاعبيه المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية أكثر من 50 ألف لاعب ولاعبة وحقق العديد من النجاحات في مختلف البطولات القارية والدولية التي شارك فيها في تطور فني واضح للاعبين تنفيذا لخطة الاتحاد الطموحة للتوسع والانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين ضمن توجهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لزيادة إقبال الجميع على المشاركة في الرياضة.

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