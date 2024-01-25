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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس آسيا| تشكيل الأردن والبحرين الرسمي والقنوات الناقلة للمباراة

صدى البلد

اعلن المدير الفني للبحرين، خوان بيتزي، عن تشكيلة فريقه الرسمية في المواجهة الحاسمة أمام الأردن في ختام دور المجموعات بكأس آسيا. وجاءت التشكيلة كما يلي:

  • حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله
  • الدفاع: محمد عادل - سيد مهدي باقر - وليد الحيام - هزاع علي
  • الوسط: محمد الحردان - موسيس اتيدي - علي مدن - كميل الأسود - محمد مرهون
  • الهجوم: عبد الله الحشاش

أما التشكيلة الرسمية للأردن في هذه المباراة الصعبة، فجاءت كما يلي:

  • حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.
  • الدفاع: محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب، سالم العجالين، فيراس شيلبايه، انس ياسين.
  • الوسط: عايد، يوسف أبو جلبوش، فادي عواض.
  • الهجوم: علي علوان، يزن النعيمات.

القنوات الناقلة:

  • قناة beIN ASIAN CUP 1: القمر سهيل سات، التردد 10810، الاستقطاب أفقي.
  • قناة beIN ASIAN CUP 1: القمر نايل سات، التردد 12188، الاستقطاب أفقي.
  • قناة SSC1 HD: القمر الصناعي عرب سات، التردد 12380، الاستقطاب أفقي
الأردن القنوات الناقلة كأس آسيا beIN

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