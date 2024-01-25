كأس آسيا| تشكيل الأردن والبحرين الرسمي والقنوات الناقلة للمباراة

اعلن المدير الفني للبحرين، خوان بيتزي، عن تشكيلة فريقه الرسمية في المواجهة الحاسمة أمام الأردن في ختام دور المجموعات بكأس آسيا. وجاءت التشكيلة كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله

إبراهيم لطف الله الدفاع: محمد عادل - سيد مهدي باقر - وليد الحيام - هزاع علي

محمد عادل - سيد مهدي باقر - وليد الحيام - هزاع علي الوسط: محمد الحردان - موسيس اتيدي - علي مدن - كميل الأسود - محمد مرهون

محمد الحردان - موسيس اتيدي - علي مدن - كميل الأسود - محمد مرهون الهجوم: عبد الله الحشاش

أما التشكيلة الرسمية للأردن في هذه المباراة الصعبة، فجاءت كما يلي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

يزيد أبو ليلى. الدفاع: محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب، سالم العجالين، فيراس شيلبايه، انس ياسين.

محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب، سالم العجالين، فيراس شيلبايه، انس ياسين. الوسط: عايد، يوسف أبو جلبوش، فادي عواض.

عايد، يوسف أبو جلبوش، فادي عواض. الهجوم: علي علوان، يزن النعيمات.

القنوات الناقلة: