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برلمان

اقتصادية النواب: التاريخ لن ينسى تضحيات الشرطة المصرية

عمرو القطامى، أمين
عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

هنأ النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72، مشيرًا إلى أن عيد الشرطة يٌعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وقال أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عيد الشرطة سيظل محفورا في التاريخ ولن ينسى الجميع بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل، فهم حقا نموذجا لحب الوطن والتضحية من أجله، متابعا:" رجال الشرطة البواسل قدموا أرواحهم ثمناً غالياً فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس، ويستمر عطاؤهم يوماً بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة بل وصمام الأمن في المنطقة".

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن 25 يناير سيظل يوما فارقا في التاريخ المصرى، تجلت فيه بطولة ووطنية رجال الشرطة المصرية ، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن كرامة وعزة مصر وشعبها، مؤكدا أن عيد الشرطة استحق أن يخلد في سجلات الوطنية المصرية، عيداً وطنياً للشرطة المصرية الباسلة يفخر به كل مصري، مؤكدًا أن بطولات رجال الشرطة لم تتوقف يوما فقد قدموا على مدار السنوات الماضية التي عانت فيها مصر من الفوضى والإرهاب فكان رجال الشرطة في مقدمة الصفوف من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وتماسك مؤسساته.

عمرو القطامي عيد الشرطة السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

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