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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أشهر القصص القديمة.. جناح الأزهر بمعرِض الكتاب يقدم للأطفال "حكايات من التراث"

جناح الأزهر
جناح الأزهر

يقدم جناح الأزهر الشريف بـمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لزواره كتاب "حكايات من التراث من كتاب كليلة ودمنة"، صاغها أشرف الخضري، رسم: إبراهيم عمرو، من إصدارات سلسلة كتاب "نور".

ويعد كتاب "كليلة ودمنة" من أشهر كتب القصص القديمة في العالم التي أعجبت الكبار والصغار، والتي تُحكى على ألسنة الحيوانات، قام بتأليفها الكاتب الفارسي عبد الله بن المقفع، وتحتوي على الكثير من الأفكار الجميلة، والعبرة، والحكمة، والذكاء، والمتعة والإثارة.

ويقدم الكتاب ١٠ قصص للأطفال بصياغة مناسبة ولغة مبسطة وشكل جديد، وهي كالتالي: الأصدقاء الثلاثة، براءة الذنب، البجعة الماكرة، سر الحياة الأفضل، كأنها لم تؤكل للتو، الابن الثالث، الحمامة المتوجة، شيرما وكيرما وميرما، الشجرة المظلومة، أريد أن أجرب حظي".

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

اصدارات الازهر الشريف المخطوطات جناح الأزهر جناح الأزهر الشريف

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