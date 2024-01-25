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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات توقع صفقة تاريخية لشراء طائرات الهليكوبتر بدون طيار.. تفاصيل

صدى البلد

وقعت وزارة الدفاع الإماراتية، عقد أكبر صفقة لشراء طائرات الهليكوبتر بدون طيار، مع شركة "إيدج" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

شراء طائرات الهليكوبتر بدون طيار 

ووقعت الشركة العالمية عقداً تاريخياً لتوريد 200 نظام لطائرات الهليكوبتر بدون طيار من طراز "HT-100 وHT-750" لوزارة الدفاع الإماراتية، كجزء من من صفقة هامة تعد الأكبر على الإطلاق لأنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار، لتعزيز قدراتها في الطيران العمودي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسيتم تصنيع أنظمة الطيران العمودي بدون طيار من قبل شركة "أنافيا" التابعة لـمجموعة "ايدج" والتي يقع مقرها في سويسرا وتختص بتطوير وتصنيع الأنظمة الجوية المستقلة.

مواصفات طائرات "HT-100"

وتعد طائرات "HT-100" المدمجة و"HT-750" الأكبر حجماً من أنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار متعددة الأدوار حيث تستخدم لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمهام اللوجستية، وهي مصممة لنقل الحمولات الثقيلة مع الحفاظ على استقرار ممتاز للطيران، ما يُرسي معايير فائقة لأنظمة الطيران بدون طيار.

الإمارات توقع صفقة تاريخية

وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في "ايدج": "تُمثّل هذه الصفقة التاريخية محطة بارزة ومهمة لكل من أنظمة "HT-100" و"HT-750" ولمجموعة ايدج، فهي أول طلبية من وزارة الدفاع الإماراتية لشراء هذه الطائرات المتطورة، وأكبر طلبية على الإطلاق لشركة "أنافيا"، ما يعزز ثقة العملاء حول العالم بهذه المنتجات الاستثنائية. كما تُجسد الطلبية استراتيجية مجموعة "ايدج" في السعي إلى إقامة شراكات قوية ذات منفعة متبادلة في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن مجموعة "ايدج" استحوذت في نوفمبر 2023، على حصة أغلبية قدرها 52% في شركة "أنافيا "التي تقوم بتطوير وتصنيع طائرات هليكوبتر بدون طيار قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع والنقل الحساسة، الأمر الذي يعزز مكانة المجموعة كشركة رائدة في السوق في مجال الأنظمة ذاتية القيادة.

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