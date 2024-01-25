أستاذ قانون جنائي: معدل الجريمة انخفض بفضل جهود وزارة الداخلية|فيديو

أكد الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي، أن معدل الجريمة انخفض بشكل كبير للغاية بفضل وزارة الداخلية، منوها بأن أجهزة الأمن سجلت أروع أنواع اليقظة الأمنية خلال الفترة الماضية.

وأضاف “حسن”، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن الأمن في مصر مستقر بشكل كبير، ووزارة الداخلية استطاعت دحر الإرهاب، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تتبع إستراتيجيات متغيرة طول الوقت لإفشال خطط المجرمين.

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تجربة مصرية رائدة وتطورت بشكل كبير للغاية، لافتاً إلى أن العنصر النسائي في الجهاز الأمني مهم، ويتعامل مع الملفات المتخصصة وفقاً لمهامه.