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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نبيلة مكرم: مؤسسة «فاهم» تحرص على دعم الصحة النفسية وتخاطب جميع فئات المجتمع

صدى البلد

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقًا، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم"، في مؤتمر "نحو مجتمع فاهم السلامة النفسية"، الذي يُعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري، بمسرح كنيسة الشهيد مارجرجس بطهطا في سوهاج، تحت رعاية صاحب نيافة الأنبا إشعياء، مطران كرسي طهطا وجهينة وتوابعهما، وبحضور الدكتور ماجد عزمي، عضو المجلس القومي للصحة النفسية، وعدد من الآباء والكهنة والخدام بالكنيسة الأرذوكسية، وبعض قيادات المجتمع المدني، لمناقشة دور الآباء  الكهنة في حياة الشباب النفسية وآليات اكتشاف المشاكل النفسية والتوجيه للمختصين والتعامل مع مختلف التحديات.

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم، حديثها خلال جلسة نقاشية عامة بقاعة السيدة العذراء مريم في طهطا، بالتعريف بمؤسسة “فاهم”، كمؤسسة مصرية رائدة في مجال الصحة النفسية على مستوى مصر والوطن العربي، وما حققته من نجاح  كبير رغم حداثة تأسيسها في يناير 2023.

وأشارت إلى الشراكات وبروتوكولات التعاون التي نفذتها مع جهات رسمية وأهلية، منها تنسيقية شباب الأحزاب ومؤسسة حياة كريمة ووزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم ومعهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، حرص مؤسسة "فاهم" على دعم الصحة النفسية ونشر مفهوم المرض النفسي، والتعامل معه باعتباره مرضًا عضويًا وليس وصمة عار، وقدمت مفهوم المرض النفسي من منظور علمي، وكيفية التعرف عليه، ومساعدة المرضى وأسرهم، وحماية الأبناء من مسببات الأمراض النفسية والحفاظ على استقرارهم وسلامهم النفسي. 

وأوضحت أن المؤسسة تخاطب كل فئات المجتمع العربي، أملًا في تحقيق السلام والاستقرار النفسي لفئات المجتمع وبناء مستقبل أفضل للأسرة العربية.

وعلى هامش المؤتمر، أجرت السفيرة نيبلة مكرم، زيارة ميدانية إلى مستشفى سوهاج للصحة النفسية، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة، قدمت من خلالها الهدايا العينية للمرضى، وأدارت حوارات داعمة لهم، كما حرصت على تحفيز الكوادر الطبية المتخصصة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار الزيارات الميدانية العديدة التي تجريها مؤسسة فاهم، لمستشفيات ومراكز العلاج النفسي في جميع أنحاء الجمهورية، لتقديم أوجه الدعم والتعاون ونشر ثقافة مواجهة المرض النفسي.

وشهد المؤتمر خلال جلساته العامة والخاصة حضورًا جماهيريًا ضخمًا، عكس الاهتمام بالرسائل المجتمعية الهامة والحاجة لمثل تلك الفعاليات والتواصل الجماهيري من خلال اللقاءات المباشرة، خاصة في قلب محافظات الصعيد، وبادر الحضور بطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول موضوعات الصحة النفسية وسبل اكتشافها ومتى ينبغي التوجه للأخصائي المختص، وقامت  السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور ماجد عزمي، بالرد على جميع الاستفسارات.

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