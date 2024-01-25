إيران وتركيا يوقعان اتفاقية للربط الكهربي

وقعت إيران وتركيا اليوم الخميس، اتفاقية للربط الكهربي بين البلدين الجارتين.

وأعلن مدير شركة ادارة شبكة الكهرباء الإيرانية مهدي مقيم زادة ان اتفاقية تدشين خط 400 كيلوفولت خوي (الايرانية) وفان (التركية) بسعة 600 ميجاواط وقعت بين شركة إدارة شبكة الكهرباء الايرانية وشركة تياش التركية.

وأوضح المسئول الإيراني أن هذه الاتفاقية وقعت برعاية الرئيسين الايراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة الرئيس رئيسي الى تركيا، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية.

ونوه زادة إلى أن الاتفاق بين إيران وتركيا يتضمن 31 بندا و 27 ملحقا مشيرا إلى أن تدشين هذا الخط من خلال ربط BtB HVDC في محطة كهرباء فان بالإفادة من التجهيزات المزودة بالتكنولوجيا العصرية، يمثل التجربة الأولى للربط الكهرباء الإيراني خارج الحدود عن طريق البنية التحتية HVDC.