رئيس حزب الاتحاد: دعوة الرئيس لإجراء حوار اقتصادي نافذة أمل للعبور من الأزمة

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني اقتصادي، والذي يعكس الرغبة الصادقة من جانب الرئيس في إشراك جميع الخبرات المصرية والمتخصصة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع الدولة للعبور من الأزمة الحالية.

وأشار، إلى أن هذه الدعوة ينظر إليها المصريون كنافذة أمل للعبور من الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني.

وذكر "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه مثلما كانت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني عبقرية، وكان لها مردودها في لم الشمل والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بإشراف مباشر منه، سيكون للحوار الوطني الاقتصادي انعكاساته على الواقع الاقتصادي المتأثر بالعديد من العوامل التي يحتاج معها قرارات جريئة لمعالجة تلك الأزمة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مشاركة الخبراء والمتخصصين في الملف الاقتصادي يضعهم في الواقع الفعلي لما يعانيه الاقتصاد، وأي قرارات يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ، بعيدا عن فكرة التنظير التي قد تكون جيدة في مجملها، لكنها تصطدم أحيانا مع الواقع.

وشدد رضا صقر على ضرورة أن تكون الحكومة مواكبة لما سيم مناقشته داخل الحوار الوطني الاقتصادي، وأن تنظر إليه بعين الاهتمام، حتى يكون خارطة طريق لها للعبور بمصر من أزمتها الاقتصادية.