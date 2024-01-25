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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات رادعة تواجه هؤلاء الأباء بسبب حرمان الأطفال من التطعيم.. تفاصيل

التطعيم
التطعيم

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحقوق والواجبات التى كفلها القانون للأطفال وعقوبة تعريض حياتهم للخطر وذلك وفقا لقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021،  فيما يلى:

 

تطعيم الأطفال وتحصينهم من الأمراض 

وقد نص القانون على على أهمية تطعيم الأطفال وتحصينهم ضد الأمراض المعدية، والذي يجرى بمكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل، وفرض غرامة للمخالف.

وقد نصت المادة رقم 25 من هذا القانون، على وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ونص القانون أن تحصين الطفل وتطعيمه يقع على عاتق والديه أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته، وقد سمح التشريع بإمكانية تحصين طفلك من خلال الاستعانة بطبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد.

وفي هذا الصدد، عاقب القانون من يخالف هذه المادة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.

الطفل الاطفال

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