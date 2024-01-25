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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تطوع 300 شاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لتسهيل مهمة الزوار| فيديو

مصطفى عز العرب معاون
مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة

قال مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة والمشرف على برنامج المتطوعين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ هذا البرنامج أحد البرامج التي أطلقتها الوزارة في بالتعاون مع وزيرة الثقافة، كما أنه ضمن استراتيجية الوزارة للشباب والنشئ التي تحتوي على التطوع وخدمة المجتمع. 


وأضاف «عز العرب»، خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، : «معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الحدث الثقافي الأهم في الشرق الأوسط، ويمكن القول بأنه أكبر معرض كتاب جماهيري في العالم حيث يزوره 5 ملايين شخص سنويا».

 معاون وزير الشباب والرياضة: تدريب المتطوعين من سن 16 إلى 24


وتابع: «ندرب الكوادر المناسبة من الشباب للتطوع والمشاركة في المعرض، حيث تتقدم أعدادا كبيرة من الشباب، وفي التصفية النهائية نجري 2000 مقابلة شخصية، ويتم اختيار 300 من بينهم للتطوع في المعرض». 


وأكد معاون وزير الشباب والرياضة: «التدريب الذي نقدمه للمتطوعين ينقسم إلى أكثر من مرحلة، منها جعل الشباب يعرفون فكرة المعرض ومنظومة المجتمع وكيفية خدمته، ثم نعمل على تطوير المهارات الشخصية في التعامل مع الناس حيث يقابل المتطوع عددا كبيرا من الجمهور يوميا بثقافات وجنسيات مختلفة ويجب أن يتعامل معهم دون التسبب في أي أزمة». 


وواصل: «ندرب المتطوعين من سن 16 إلى 24 أو 25 سنة، وهي المرحلة العمرية التي يكون الشاب فيها قابلا لاكتساب مهارات جديدة، ونفتخر دوما بنماذج الشباب والرياضة، ونراعي أن يكون اختيارنا به نسبة قليلة جدا من الشباب الذين شاركوا من قبل، لإفساح الفرصة أمام شباب جدد للتطوع في المعرض، كما أننا نحرص على اختيار شباب من مراحل عمرية مختلفة». 

الشباب والرياضة برنامج المتطوعين وزيرة الثقافة الشباب خدمة المجتمع

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